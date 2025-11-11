Jogador do Flamengo vira assunto fora do Brasil: 'Pronto para um grande salto'

A atuação de um jogador do Flamengo contra o Santos, no domingo (9), deixou muitos estrangeiros impressionados. O Rubro-Negro venceu o Peixe por 3 a 2, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

No final do primeiro tempo, Léo Pereira abriu o placar para o Flamengo contra o Santos. Na segunda etapa, Jorge Carrascal e Bruno Henrique ampliaram. Quase no final da partida, Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz diminuiram, mas o placar ficou 3 a 2 para o Rubro-Negro.

➡️Andreas Pereira vira assunto após derrota do Palmeiras: 'Fica muito claro'

Nas redes sociais, a atuação de Jorge Carrascal rendeu muitos comentários entre os estrangeiros. Colombianos e torcedores do River Plate debateram sobre a fase do jogador no Flamengo de Filipe Luís. Veja abaixo os comentários:

continua após a publicidade

Jogadores do Flamengo contra o Santos no Mracanã (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press) Thiago Ribeiro/AGIF

Veja comentários estrangeiros sobre Carrascal, do Flamengo

Tradução: O gol de Carrascal pelo Flamengo contra o Santos, que tanto lhe fez bem em sua transferência para o Campeonato Brasileiro, foi a melhor coisa que aconteceu depois de ele ter se perdido na Rússia.

Tradução sobre o jogador do Flamengo: Isso dá vontade de vê-lo jogar; do jeito que ele está jogando, eu gostaria de vê-lo na seleção nacional, como titular. Ele está pronto para dar um grande salto nesse ritmo.

continua após a publicidade

Tradução sobre o jogador do Flamengo: Esse sim é parecido com o Neymar, não o louco do Zeballos. O bruto Carrascal.

Tradução: Carrascal tem que jogar como ponta, não como atacante central.

Ele é um jogador cuja prioridade é o drible; sua essência é movimentar a bola; o passe não é sua maior virtude; ele está longe de ser um jogador criativo.

Carrascal em alta na Data-Fifa

O Flamengo teve sete jogadores convocados para esta Data Fifa e já sabe que não contará com o grupo no jogo contra o Sport, no sábado (15). Segundo o "Ge", o clube trabalha com a possibilidade de fretar jatinhos para contar com os atletas na partida diante do Fluminense, no dia 19, caso tenham condições de entrar em campo. A seguir, o Lance! apresenta um panorama dos selecionáveis rubro-negros.

Vale lembrar que o time da Gávea não teve convocados na última Data Fifa, em outubro, pois fez um acordo com as seleções após apresentar documentos que comprovavam o desgaste dos atletas. O cenário não se repetiu agora, quando as seleções disputarão amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Por não serem partidas competitivas, é difícil prever as decisões dos treinadores. É possível, por exemplo, que jogadores consolidados, como Arrascaeta e Plata, joguem menos minutos. Por outro lado, atletas que atuam menos, como Carrascal, podem receber oportunidades.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jorge Carrascal, de 27 anos, vive ótima fase recente no Flamengo. O jogador já teve papel mais relevante na seleção colombiana, mas não recebeu muitas chances em 2025. Nas Datas Fifas de junho e setembro, foi chamado, mas não entrou em campo. A última vez que jogou pela equipe de Néstor Lorenzo foi em março, justamente contra o Brasil, por apenas três minutos.