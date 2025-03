Jornalista defende Neymar e debocha de críticas por conta de Carnaval

Neymar foi ausência na derrota do Santos contra o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, no domingo (9), pela semifinal do Campeonato Paulista. O jornalista Flávio Prado, da Jovem Pan, defendeu o camisa 10 após a eliminação no estadual. A ausência do atacante foi justificada por um desconforto na coxa.

O comunicador analisou o caso durante o programa "Canelada", da "Rádio Jovem Pan". Ao defender Neymar, Flávio Prado citou que, se não fosse ele, o Santos não teria chegado à semifinal estadual. Além disso, debochou das críticas referentes ao fato de o jogador ter ido a um camarote no Carnaval do Rio de Janeiro dias antes da partida decisiva.

- O Neymar simplesmente teve uma lesão, que é completamente normal para um jogador nas condições dele. A gente sempre falou aqui, que ele estava propenso a ter contusões e, por isso, deveria ser poupado em alguns jogos. Mas ele é fominha. Quando ele teve a contusão, ele já tinha percebido que não ia jogar. O Santos com o Neymar é uma coisa, com ele é outra. Mas o que ele fez? Segurou a onda - iniciou o jornalista, antes de completar:

- Não tinha porque falar que não ia jogar. Até porque o técnico do Corinthians não é algo brilhante. Então, poderia ser uma arma para o Santos usar. Acho que ele já tinha noção que não jogaria, e imagino o agravamento da contusão no fato dele ter ido no camarote, de helicóptero, nossa, deve ter agravado muito. Ninguém fica 24 horas por dia em recuperação. Se o Neymar não estivesse aí, o Santos sequer teria chegado à semifinal.

Neymar na Sapucaí

A folia do camisa 10 aconteceu após garantir a classificação do Santos à semifinal do Paulistão. Neymar viajou até o Rio de Janeiro, no último dia 3, para curtir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador era um dos convidados do Camarote Rio.

Antes de comparecer à Sapucaí, Neymar dividiu com seus fãs um momento de recuperação utilizando um método de Cristiano Ronaldo: uma bota da marca Avanutri. Apesar do tratamento, o meia não conseguiu ficar disponível fisicamente para o confronto contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.