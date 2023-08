— Receba, pai! Desculpa vir falar isso… eu sou muito seu fã, como fã sempre vou querer coisas boas para você, mas tenta mais um pouco por favor. Esse não pode ser o final do menino 'ousadia e alegria' que a gente assistiu brilhar no futebol. Você consegue fácil uma bola de ouro, consegue fácil mais uma Champions, você tem talento para ser melhor que todos juntos… Eu te amo muito, só queria ver o Neymar JR. que jogava com sorriso no rosto de volta. Você sempre será o melhor do mundo -, escreveu Luva de Pedreiro via direct no Instagram.