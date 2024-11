Donald Trump, presidente eleito nos Estados Unidos, tem disputa histórica contra NFL

Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6) (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lucas Boustani • Publicada em 06/11/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/11/2024 - 14:13

Donald Trump, de 78 anos, eleito novamente presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), não é uma figura influente apenas na política americana. O empresário, que retornará à Casa Branca após quatro anos para um segundo mandato, também tem enredo relevante com o esporte do país. Mais especificamente uma rixa com a NFL, a liga de futebol americano.

➡️Neymar manda mensagem de apoio para Richarlison após lesão

➡️Com prorrogação e rivalidades, veja como foram os duelos de domingo (3) da NFL

Tudo começou quando Trump era conhecido apenas como um empresário de sucesso dos Estados Unidos. Em 1983, com o intuito de expandir os negócios para o meio esportivo, ele adquiriu o time New Jersey Generals, da antiga liga de futebol americano USFL, concorrente da NFL. Ao todo, 12 times participaram, de nove cidades diferentes. Todas já sediavam franquias da concorrente. A ação marcou o início do confronto.

- Eu tenho pena do comprador do Dallas Cowboys (franquia da NFL) - provocou Trump na época.

No início, os dois campeonatos coexistiram, com as temporadas acontecendo em períodos diferentes do ano. Contudo, com a iniciativa do próprio empresário, o cenário mudou. Após um ano de muito investimento e sem sucesso financeiro e esportivo com o New Jersey Generals, Trump iniciou a campanha para mudar o período dos jogos da USFL. Assim, as partidas deixaram de acontecer durante a primavera e passaram para o outono, mesmo período da NFL.

- Se Deus quisesse que o futebol fosse jogado na primeira, não teria criado o beisebol - disse Donald Trump na época, durante campanha para a mudança de período dos jogos.

A aposta não deu certo. A USFL não conseguiu competir com a concorrente, que já se encontrava consolidada no mercado. Sem sucesso, o atual presidente dos Estados Unidos tentou migrar os investimentos para a NFL. Em 1984, ele buscou, sem sucesso, a compra de um clube da liga.

Na época, o comissário Pete Rozelle chegou a afirmar que o empresário jamais teria uma franquia no torneio enquanto ele estivesse no comando. Este foi o primeiro golpe da liga contra Trump. Posteriormente, o empresário tentou iniciar um projeto para unificar as duas ligas, que não foi para frente.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Briga na Justiça

Em 1986, Trump liderou os outros donos de times da USFL em um processo contra a concorrente. Em resumo, a ação alegava que a NFL estaria dominando o mercado e impedindo o crescimento de outras empresas. A liga pediu U$ 1 bilhão no processo, mas a concorrente foi condenada a pagar apenas U$ 3.76. No mesmo ano, a USFL faliu.

Por outro lado, a NFL seguiu como um sucesso. Atualmente, a liga é a maior entre os esportes norte-americanos, tendo superado a NBA (liga de basquete), MLB (liga de beisebol), NHL (liga de hóquei) e MLS (liga de futebol). Além disso, o Dallas Cowboys, clube ironizado por Trump no passado, se tornou a franquia mais valiosa desse esporte. O time é avaliado pela revista Forbes em mais de R$ 56 bilhões.