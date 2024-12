Na última quinta-feira (19), uma luta no evento russo Hardcore FC teve de ser cancelada, porque um dos lutadores não esperou nem sequer as apresentações serem feitas e partiu para cima do seu adversário. Artur Kulinsky enfrentaria o compatriota russo Farid Yadullaev, em Moscou.

Momento da confusão

Kulinsky entra por último no cage e seria o segundo lutador a ser apresentado pelo announcer. No entanto, enquanto o apresentador ainda estava apresentando, Yadullaev, o rival Kulinsky tira a luva da mão direita e dispara em direção ao oponente.

Yadullaev consegue se esquivar, e na sequência, Kulinsky tenta jogar um gancho de esquerda. O infrator ainda joga um chute alto e Yadullaev bloqueia, mas cai sentado andando para trás e tentando escapar do agressor. A partir daí, seguranças do evento entram no cage e separam os dois. Kulinsky foi escoltado para fora do cage e a luta não foi realizada.

Artur Kulinsky entrando no cage (Foto: Reprodução)

