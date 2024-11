Categorias do MMA; veja cada faixa de peso

As categorias do MMA são divisões de peso criadas para equilibrar as competições e garantir combates justos entre os atletas. Essas categorias impedem que lutadores de diferentes tamanhos e capacidades físicas se enfrentem, minimizando o risco de lesões graves e promovendo disputas mais equilibradas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As principais organizações de MMA, como o UFC, Bellator e ONE Championship, seguem diretrizes similares para as categorias de peso, embora possam existir pequenas variações entre elas. A Comissão Atlética do Estado de Nevada, uma das entidades mais influentes no MMA, é responsável pela padronização das categorias em eventos realizados nos Estados Unidos.

Cada categoria do MMA abrange uma faixa de peso específica, e os lutadores devem se enquadrar nesses limites para serem elegíveis para competir. Antes de cada evento, os atletas passam por uma pesagem oficial para confirmar que estão dentro da categoria desejada.

continua após a publicidade

Quais são as categorias do MMA?

As categorias do MMA são organizadas de acordo com a faixa de peso dos atletas. As divisões mais comuns incluem:

Peso Palha (Strawweight): Até 52,2 kg (115 libras).

Categoria predominante entre mulheres, mas também existente em algumas organizações masculinas.

Categoria predominante entre mulheres, mas também existente em algumas organizações masculinas. Peso Mosca (Flyweight): Até 56,7 kg (125 libras).

Comum entre homens e mulheres, sendo uma das categorias mais rápidas do esporte.

Comum entre homens e mulheres, sendo uma das categorias mais rápidas do esporte. Peso Galo (Bantamweight): Até 61,2 kg (135 libras).

Popular por mesclar velocidade e potência nos combates.

Popular por mesclar velocidade e potência nos combates. Peso Pena (Featherweight): Até 65,8 kg (145 libras).

Categoria que combina agilidade com ataques explosivos.

Categoria que combina agilidade com ataques explosivos. Peso Leve (Lightweight): Até 70,3 kg (155 libras).

Considerada uma das divisões mais competitivas do MMA.

Considerada uma das divisões mais competitivas do MMA. Peso Meio-Médio (Welterweight): Até 77,1 kg (170 libras).

Categoria intermediária, equilibrando força e técnica.

Categoria intermediária, equilibrando força e técnica. Peso Médio (Middleweight): Até 83,9 kg (185 libras).

Conhecida por lutas que exigem estratégia e resistência.

Conhecida por lutas que exigem estratégia e resistência. Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight): Até 93 kg (205 libras).

Categoria onde força e técnica são essenciais para o sucesso.

Categoria onde força e técnica são essenciais para o sucesso. Peso Pesado (Heavyweight): Até 120,2 kg (265 libras).

Abriga lutadores de grande porte e combates de alta intensidade.

Abriga lutadores de grande porte e combates de alta intensidade. Peso Superpesado: Acima de 120,2 kg (265 libras).

Categoria menos comum, presente em algumas organizações específicas.

Regras e limites das categorias do MMA

Os lutadores precisam atingir o peso limite de sua categoria durante a pesagem oficial, geralmente realizada um dia antes do evento. Caso o atleta não consiga atingir o peso estipulado, ele pode enfrentar penalidades, como multas financeiras ou até a desclassificação da luta.

Algumas regras importantes sobre as categorias de peso incluem:

Margem de tolerância: Em lutas que não envolvem títulos, os atletas podem ultrapassar o limite da categoria em até 0,45 kg (1 libra). Pesagem adicional: Em casos excepcionais, os atletas têm até duas horas adicionais para tentar atingir o peso, desde que a comissão reguladora permita. Lutas em peso casado: Quando os lutadores não conseguem atingir os limites de suas categorias, podem competir em acordos especiais conhecidos como "catchweight".

Importância das categorias

As categorias de peso no MMA desempenham um papel crucial para garantir a segurança e o equilíbrio nas competições. Lutadores de tamanhos semelhantes enfrentam desafios físicos comparáveis, permitindo que o resultado seja determinado mais pelas habilidades técnicas do que pelas diferenças de peso.

continua após a publicidade

Além disso, as categorias ajudam a estruturar o esporte, criando campeonatos específicos e permitindo que os fãs acompanhem melhor os rankings e disputas por títulos. Cada divisão tem seus próprios campeões e lutadores notáveis, contribuindo para a riqueza e diversidade do MMA.

Lutadores icônicos em cada categoria

Ao longo da história, cada categoria do MMA contou com atletas lendários que ajudaram a moldar o esporte: