Luiz Henrique conquista prêmio Rei da América e botafoguenses vibram: ‘Chama título’

O jornal El País, do Uruguai, elegeu nesta terça-feira (31) o atacante Luiz Henrique com o título de "Rei da América". Depois de ser destaque do Botafogo na conquista da Libertadores de 2024, o camisa 7 foi o mais votado na tradicional premiação promovida pelo jornal uruguaio "El País".

Luiz Henrique recebeu 128 votos (52%), na eleição que contou com a participação de 244 jornalistas esportivos de todo o continente. Savarino ficou em segundo lugar com 10% dos pontos. Outros dois jogadores do Botafogo também participaram da votação do concuros. Tratam-se de Thiago Almada e Igor Jesus.

Além deles, o astro do futebol internacional Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, e o meia-campista Léo Hernández, do Peñarol, também participaram. Esta foi a primeira vez que um atleta do Botafogo venceu a categoria, o que fez os torcedores vibrarem nas redes sociais. Veja abaixo:

