Livro 'Mensagens da bola…' resgata histórias dos gramados e dos bastidores da imprensa esportiva

O livro "Mensagens da bola…" será lançado na próxima segunda-feira (25), na Casa Machado de Assis, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro (RJ). A obra reúne crônicas do radialista Elso Venâncio e do jornalista Péris Ribeiro, produzidas majoritariamente entre 2021 e 2023 para o site Museu da Pelada. O evento contará com sessão de autógrafos e distribuição gratuita de exemplares ao público presente.

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Com prefácio de Zico, o livro reúne 32 textos, divididos igualmente entre os autores, e aborda histórias do futebol brasileiro e dos bastidores da imprensa esportiva. A publicação também traz depoimentos de jornalistas como Paulo César Vasconcelos, Cahê Mota e Eraldo Leite.

A proposta da obra é transformar em registro impresso histórias publicadas originalmente no ambiente digital. O conteúdo revisita momentos ligados ao Santos dos anos 1960, à Seleção Brasileira de 1970 e a personagens do futebol e da comunicação esportiva.

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— A ideia surgiu da repercussão das crônicas no Museu da Pelada, um espaço que trabalha para valorizar e preservar a memória do ex-jogador. O livro é a história do futebol brasileiro contada por meio dos personagens que a construíram, tanto nos gramados quanto na imprensa — afirmou Elso Venâncio.

Entre os personagens retratados na obra estão Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Diego Maradona. O livro também aborda nomes da crônica esportiva, como João Saldanha, Armando Nogueira e José Carlos Araújo.

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O lançamento acontecerá das 18h às 21h, na Casa Machado de Assis. Após o evento, a obra será distribuída para comercialização em livrarias.

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Livro Mensagens da Bola será lançado no dia 25 (Foto: Divulgação)

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