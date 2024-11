Torcedores do Botafogo elegem destaque do time no primeiro tempo: ‘Que acerto!’

O Botafogo vai conseguindo um excelente resultado contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na noite desta terça-feira (27), pela 36ª rodada do Brasileirão. Com gol de Gregore, o time carioca vai vencendo o paulista por 1 a 0, e vai ficando com a liderança do campeonato. Nas redes sociais, o goleiro John foi aclamado pela torcida. Confira algumas reações.

Que acerto do Botafogo ao contratar esse John Que goleiraço 🔥🔥 — Rogério Cerrisete ❤️🤖 (@RogrioS54701001) November 27, 2024

MAGIC JOHN — botafogo KPOP (@botafogo_kpop) November 27, 2024

O que o John tá fazendo pelo botafogo jesussssssss, quantos gols perdidos agora que issooooo. Só o botafogo p me deixar cardíaca uma hora dessa — RIP for Liam (@Atena99s) November 27, 2024

John não é goleiro, é um prefeito. Que defesa absurda!!! #Botafogo #PALxBOT — Eva (@evafbra) November 27, 2024

Outro gol do Botafogo, só que do John! Que defesa!! — hiagão (@hiagods_) November 27, 2024

Que defesa linda do John! Botafogo está querendo muito esse brasileirão — Gabriel. (@CrvgMetralha) November 27, 2024