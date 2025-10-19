Atitude de torcedores com Andreas em Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Tadinho’

Andreas Pereira é um dos personagens do jogo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19), no Maracanã. O duelo no Maracanã marca um dos duelos mais importantes desta edição do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Antes mesmo da bola rolar para o clássico, muitos torcedores do Flamengo começaram a vaiar Andreas Pereira, do Palmeiras. Quando o telão anunciou o nome do camisa 8 na escalação, parte do Maracanã veio abaixo.

➡️Atitude da Globo no pré-jogo de Flamengo x Palmeiras repercute: ‘Bastante’

Vale lembrar que Andreas Pereira perdeu a bola para o gol de Deyverson na final entre Flamengo x Palmeiras, na Libertadores de 2021. Esse é o motivo da mágoa de muitos rubro-negros com o meia do Verdão.

continua após a publicidade

Além do momento da escalação, a torcida do Flamengo começou a vaiar toda vez que o jogador pegava na bola. Nas redes sociais, a atitude dos torcedores com Andreas Pereira em Flamengo x Palmeiras repercutiu muito. Veja abaixo:

Andreas Pereira é titular no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja repercussão com a atitude de torcedores com Andreas Pereira em Flamengo x Palmeiras

Andreas volta ao Maracanã entre rejeição rival e sonho de protagonismo

Andreas Pereira será um dos personagens centrais do duelo entre os dois líderes do campeonato, decisivo na corrida pelo título do Brasileirão. Hoje defendendo o Verdão, o meia reencontrará um Maracanã agora hostil e aposta na boa fase desde o retorno ao Brasil para se firmar como um dos protagonistas do time de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De uma das referências técnicas, Andreas se transformou no principal vilão do Flamengo após falhar no lance que resultou no gol de Deyverson, responsável por garantir o título da Libertadores ao Palmeiras. Na ocasião, recebeu passe de David Luiz na intermediária defensiva, se atrapalhou com a posse e escorregou justamente na chegada do atacante rival, que partiu livre para vencer o goleiro Diego Alves.