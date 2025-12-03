Torcedores do Flamengo se rendem a jogador: 'Nunca criticado'
Rubro-Negro saiu na frente em confronto da 37ª rodada do Brasileirão
O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Ceará, desta quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Samuel Lino foi o responsável por balançar as redes. Após o feito, torcedores do clube carioca se renderam ao jogador, que recentemente conviveu com críticas.
O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o meia Carrascal achou uma enfiada de bola precisa para o camisa 16, que avançava na área em direção ao gol de Bruno Ferreira. Na sequência, Samuel Lino finalizou na saída do arqueiro adversário para marcar.
O gol do jogador pode ser o do título do Brasileirão de 2025. Isso porque, uma vitória do Flamengo sobre o Ceará consagra a equipe do técnico de Filipe Luís com o feito. Diante do cenário, torcedores do clube carioca se renderam a Samuel Lino. Veja a repercussão abaixo:
