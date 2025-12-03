menu hamburguer
Torcedores do Flamengo se rendem a jogador: 'Nunca criticado'

Rubro-Negro saiu na frente em confronto da 37ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
22:48
Elenco do Flamengo em confronto contra o Ceará pela-37ª rodada do Brasileirao (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraElenco do Flamengo em confronto contra o Ceará pela-37ª rodada do Brasileirao (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Ceará, desta quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Samuel Lino foi o responsável por balançar as redes. Após o feito, torcedores do clube carioca se renderam ao jogador, que recentemente conviveu com críticas.

O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o meia Carrascal achou uma enfiada de bola precisa para o camisa 16, que avançava na área em direção ao gol de Bruno Ferreira. Na sequência, Samuel Lino finalizou na saída do arqueiro adversário para marcar.

O gol do jogador pode ser o do título do Brasileirão de 2025. Isso porque, uma vitória do Flamengo sobre o Ceará consagra a equipe do técnico de Filipe Luís com o feito. Diante do cenário, torcedores do clube carioca se renderam a Samuel Lino. Veja a repercussão abaixo:

