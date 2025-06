Lúcio apresenta melhora e faz embaixadinha após acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, realizou seu primeiro passeio fora do ambiente hospitalar após sofrer um acidente doméstico. O ex-jogador visitou uma loja de artigos esportivos em Porto Alegre, nesta terça-feira (17), um mês depois de ter 18% do corpo queimado em um incidente com uma lareira ecológica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A explosão da lareira ocorreu no dia 15 de maio. O fato levou o ex-defensor a permanecer internado por mais de 20 dias. Durante o período de hospitalização, Lúcio passou por cinco cirurgias para tratar as queimaduras no corpo.

O ex-atleta deu entrada inicialmente no Hospital de Brasília logo após o acidente. Seis dias depois, transferiu-se para a Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, onde completou seu tratamento até receber alta no início de junho.

continua após a publicidade

A escolha de transferência para a cidade gaúcha foi motivada pela proximidade da família. Em publicação nas redes sociais, Lúcio compartilhou momentos de sua visita à loja, onde chegou a fazer embaixadinhas, e expressou gratidão pela recuperação.

- Um mês depois do acidente… o primeiro passeio fora do hospital! E claro, foi direto pra onde o coração bate mais forte: uma loja de esportes. Gratidão por cada passo de volta à vida - afirmou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Carreira de Lúcio

Lúcio construiu carreira expressiva no futebol brasileiro e internacional. No Brasil, o ex-zagueiro defendeu grandes clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense. No exterior, teve passagens pelo Bayern de Munique e Inter de Milão, consolidando sua trajetória no futebol.

Com a Seleção Brasileira, o zagueiro teve grande presença nas convocações dos anos 2000. Em 2002, ele se consagrou pentacampeão do mundo. Lúcio fez parte do time títular do técnico Luis Felipe Scolari, também conhecido como Felipão.