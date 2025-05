Lúcio apresenta evolução após sofrer acidente doméstico

A página oficial do zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, divulgou uma atualização médica sobre o estado de saúde do ex-jogador. Ele segue hospitalizado após sofrer queimaduras em um acidente doméstico.

Segundo nota oficial divulgada pela família, ele está consciente, estável e com evolução clínica progressiva. A equipe médica que o acompanha mantém uma perspectiva otimista em relação à sua recuperação.

Veja abaixo a nota completa:

Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de apoio e orações que temos recebido.

As notícias são boas: Lúcio está bem, consciente e estável, com melhora progressiva do quadro clínico. Ele segue sob acompanhamento da equipe médica, que permanece otimista quanto à sua recuperação.

Estamos confiantes e com o coração tranquilo, aguardando a evolução dos próximos dias.

Manteremos todos atualizados.

Muito obrigado pelo carinho e respeito de todos.

O acidente ocorreu na sexta-feira (16) quando uma lareira ecológica explodiu em sua residência em Brasília. As queimaduras são de segundo grau e atingiram quase um quinto da superfície corporal do ex-atleta. Apesar da extensão das lesões, o quadro de saúde do ex-jogador é considerado estável.

A equipe médica especializada em tratamento de queimados acompanha o ex-defensor da seleção brasileira desde sua chegada ao hospital. O ex-atleta foi imediatamente encaminhado para atendimento médico após o incidente doméstico.

Carreira de Lúcio

Lúcio construiu carreira expressiva no futebol brasileiro e internacional. No Brasil, o ex-zagueiro defendeu grandes clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense. No exterior, teve passagens pelo Bayern de Munique e Inter de Milão, consolidando sua trajetória no futebol.

Com a Seleção Brasileira, o zagueiro teve grande presença nas convocações dos anos 2000. Em 2002, ele se consagrou pentacampeão do mundo. Lúcio fez parte do time títular do técnico Luis Felipe Scolari, também conhecido como Felipão.