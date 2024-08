Lucas Pedrosa, setorista do Vasco da Gama, apresenta um programa de esportes na SBT com Venê Casagrande e Fernanda Maia (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro

A última partida entre Vasco e Athletico Paranaense, na última segunda-feira (26), pelo Brasileirão, acabou em confusão generalizada entre jogadores e comissões técnicas. Mas não parou por aí, os clubes ainda trocaram farpas nas redes sociais e jornalistas se envolveram em polêmicas ao defender personagens dos dois times. Lucas Pedrosa, setorista do Vasco da Gama, defendeu o segurança Cruzmaltino envolvido na confusão e atacou o clube de Curitiba pela nota de repúdio.

➡️Vasco e Athletico-PR trocam provocações nas redes: ‘Basta ver quem iniciou a confusão’

- Quem inicia a confusão é o Cuello que tinha que ter sido expulso lá dentro do jogo, mas o VAR não chamou. Ele tentou dar um soco no rosto do Lucas Piton e a confusão começou por causa disso. Então, sinceramente, na minha opinião essa notinha do Athletico Paranaense é patética, vergonhosa. E eu acho que o Vasco respondeu muito bem, não só o Athletico mas também o jornalista lá de Curitiba que tratou a Zona Norte do Rio de Janeiro de forma preconceituosa, como se fosse um lugar de pessoas de má educação - iniciou Lucas Pedrosa.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Jogadores do Vasco brigam com jogadores do Athletico-PR ao final da partida (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF)

- Novamente o Pedrinho mostrou para esses para esse jornalista que aqui a gente respeita todo mundo: Zona Norte, Sul, Leste... O lema do Vasco da Gama é respeito, igualdade e inclusão, se vocês não têm isso aí, paciência - Continuou.

➡️Segurança do Vasco se pronuncia sobre confusão com jogadores do Athletico: ‘Jogador pode tudo’

- Quando a gente fala sobre a demonização do Betinho, é justamente por que ele é o lado mais fraco da corda. Você acha que vão criticar jogador ou o segurança que foi fazer seu trabalho? Eu acho completamente descabido que fizeram com o Betinho. Ninguém aqui apoia violência, mas neste caso a gente vai defender o Betinho que foi defender um jogador do Vasco - Concluiu o jornalista.

➡️Discurso de Léo antes da partida contra Athletico-PR chama atenção de torcedores do Vasco

Vasco x Athletico Paranaense se enfrentam novamente nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 20h (de Brasília), em São Januário.