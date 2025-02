Léo Pereira e Karolina Lima marcam presença no Rio Open

O casal Léo Pereira e Karolina Lima marcaram presença no Jockey Club, na noite desta sexta-feira (21), onde está sendo disputado o Rio Open, torneio de Tênis que está acontecendo nesta semana no Rio de Janeiro.

O zagueiro do Flamengo e sua companheira assistiram à derrota de Zverev para o argentino Comesana por 2 sets a 1 (6-4, 3-6, 4-6). A partida marcou uma das maiores zebras do torneio ATP 500, já que o tenista é o atual número 2 do ranking. O jogo foi disputado na quadra Guga Kuerten.

Mais cedo, o argentino Baez bateu o taiwanês Tseng por 2 sets a 0 (6-4; 6-1). A última partida desta sexta-feira (21) será entre Cerúndolo e Muller, marcado inicialmente para às 19h55 (de Brasília), mas que está previsto para às 22h.

Flamenguistas no Rio Open

Ao longo da semana, outros rubro-negros marcaram presença no Jockey Club. Na segunda-feira (17), Filipe Luíz, técnico do Flamengo, esteve com a esposa Patricia Bruno no confronto entre Thiago Monteiro e Facundo Diaz Acosta, partida vencida pelo brasileiro.

Amante do futebol, Filipe Luís nunca escondeu a sua admiração ao tênis. Essa, aliás, não é a primeira vez que o treinador foi ao Rio Open. Em 2023, acompanhado de Gabigol, ele foi assistir uma partida do espanhol Carlos Alcaraz. No ano seguinte, Filipe também foi presença confirmada na competição.

No mesmo dia, o atacante Pedro também compareceu ao campeonato de Tênis. Nenhum brasileiro continua na disputa do torneio. João Fonseca, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e Thiago Seyboth Wild foram eliminados em fases anteriores.