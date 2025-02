Zverev vacila e leva incrível virada de Comesana no Rio Open

O maratonista do Rio Open, o argentino Francisco Comesana, 86º do ranking da ATP, fez uma nova vítima e surpreendeu o alemão Alexander Zverev, 2º, e está na semifinal do torneio carioca. Esta é a maior vitória da carreira do argentino.

Vindo de duas grandes batalhas com mais de 3h de duração sobre o brasileiro Gustavo Heide e o chileno Nicolas Jarry, Comesana batalhou por 2h32 para virar o placar em 4/6 6/3 6/4 tendo convertido cinco aces a oito do alemão, que cometeu 33 erros não-forçados a 35 do argentino. que disparou 27 bolas vencedoras a 25 de Zverev.

A partida começou com Zverev muito sólido com backhand fundo na devolução de saque e assim, pressionou e conquistou a quebra no game inaugural da partida. Comesana seguiu pressionado, mas trabalhou bem devolvendo saque com bolas cruzadas e buscando alongar trocas para devolver a quebra no 4º game. O jogo seguiu com games disputados, pontos com variação dos dois atletas, até que trabalhando bem com slices, Zverev viu Comesana errar e ser quebrado no 7º game, abrir 5/3 e ir administrando.

Quando sacava para o set, Zverev reclamou com a arbitragem do jogo de um drone que sobrevoava baixo a quadra Guga Kuerten. O alemão se irritou e tentou acertar o dispositivo com uma bolada (saiba mais).

A partida seguiu com os dois tenistas trabalhando bem seus games de saque. Comesana abusou das deixadas ao ser pressionado no 5º game e na sequência, trabalhou muito firme da linha de base devolvendo, encurtou golpes e em dois erros não-forçados na sequência do alemão conquistou a quebra e sacando sólido abriu 5/2 no placar.

Sacando para empatar a partida, Comesana encarou dois breakpoints, os primeiros de Zverev na parcial. O primeiro em 15-40 o argentino converteu um ace de segundo serviço, levando o alemão à loucura, pois a bola tocou no fim da linha de saque. Na sequência. Comesana fez um belíssimo voleio desde a linha de base, indefensável. O game ainda ficou complicado e o argentino precisou de quatro setpoints, seguiu trabalhando com voleios e em erro no forehand do alemão que ficou na rede empatou o duelo.

O alemão entrou no set decisivo decidido a definir a partida, trabalhou com saques colocados e pressionou buscando as paralelas de devolução, para confirmar quebra de saque no 2º game e abrir 3/0 no placar e foi administrando. Até que Comesana conseguiu encaixar uma boa sequência de devoluções, trabalhou com bolas cruzadas e voleios para com belos pontos devolver quebra no 7º game e buscar. O argentino seguiu confiante, perdeu dois breakpoints no 9º game cometendo erros não-forçados, mas não desistiu, seguiu arriscando voleios e chegou a quebra em dupla-falta do alemão, que viu Comensana sacar confiante.

Francisco Comesana segue vivo em busca do título do Rio Open 2025 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Em busca de vaga na grande final, Comesana aguarda pelo vencedor do confronto entre o argentino Francisco Cerundolo, 26º, e o francês algoz de João Fonseca, Alexander Muller, 60º.