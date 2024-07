Léo Pereira, do Flamengo, toma decisão após situação envolvendo a ex e Éder Militão

Éder Militão e Tainá Castro, ex-namorada de Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Reprodução)







Publicada em 19/07/2024 - 19:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Zagueiro do Flamengo, Léo Pereira não teria autorizado a ida dos filhos para Madri, onde a ex, Tainá Castro, deve morar com Éder Militão. Segundo o "UOL", o ex-casal teve uma discussão sobre o assunto nos últimos dias. A influenciadora e o defensor do Real Madrid se casaram recentemente.

Segundo o portal, Léo Pereira teria ficado surpreendido com a intenção de Tainá de levar os filhos para Madri e mandou mensagens para a ex. O zagueiro teria sugerido que Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3, permaneçam no Rio, e que a influenciadora poderia vir ao Brasil quando quisesse vê-los.

Tainá, por sua vez, não teria gostado da sugestão de Léo Pereira. O zagueiro do Flamengo atualmente namora com Karoline Lima, ex de Éder Militão. O defensor do Real Madrid já entrou na Justiça contra a antiga namorada diversas vezes. O ex-casal também tem uma filha, Cecília, de 2 anos.

Militão e Karoline Lima namoraram entre 2021 e 2022, e o conturbado término foi anunciado quatro dias antes do nascimento da filha dos dois. Em fevereiro deste ano, a influenciadora assumiu namoro com Léo Pereira. Em maio, se tornou público o relacionamento de Militão com Tainá Castro.