Éder Militão namora com Tainá Castro, ex namorada de Léo Pereira







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 14:50 • Rio de Janeiro

Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, e Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, assumiram o romance e postaram pela primeira vez juntos em maio deste ano. Na noite desta quarta-feira, o casal postou uma foto durante jantar, e os internautas notaram que Éder e Tainá estão usando anéis iguais.

Influenciadora e estudante de Medicina, Tainá já esteve diversas vezes na Espanha acompanhando Éder em jogos do Real Madrid com a camisa do clube.

Éder Militão e Karoline Lima, influenciadora digital, namoraram entre 2021 e 2022, e o conturbado término, que envolveu até processo judicial, foi anunciado quatro dias antes do nascimento da filha dos dois. Em fevereiro deste ano, Karoline, ex de Militão, assumiu namoro com o jogador Léo Pereira, do Flamengo e em maio, Militão assumiu relacionamento com Tainá, ex de Léo Pereira.

Tainá Castro