Leo Pelé foi alvo de criticas recente dos torcedores do Vasco (Foto: Isabela Azine/AGIF)







22/08/2024

O evento 'Vamos Todos Cantar de Coração', reuniu diversos artistas e personalidades para celebrar o aniversário de 126 anos do Vasco da Gama. O humorista Rafael Cunha, uma das atrações da festa, fez piadas sobre o zagueiro Leo Pelé durante a apresentação de stand-up realizada no palco do Espaço Hall (Rio de Janeiro). A atitude desagradou muito os torcedores do Vasco, que saíram em defesa do jogador na internet.

O evento teve transmissão ao vivo da VascoTV, que cortou o áudio da transmissão no momento que as piadas sobre Leo se intensificaram.

Veja a repercussão e assista ao vídeo;

Apesar de terem saído em defesa do jogador, Leo vem sendo muito criticado pelos torcedores do Vasco por suas atuações e falhas em momentos decisivos.

A última edição do evento aconteceu nesta quarta-feira (21) no Espaço Hall na Barra da Tijuca - RJ, às 19h. Nomes como Iza, Lexa, BK, Kevin o Chris e Delacruz foram atrações do evento. Os ingressos foram comercializados a partir de R$ 75.

A primeira edição do "Vamos Todos Cantar de Coração" ocorreu em 2011, logo após o título da Copa do Brasil do Vasco. Na época, grandes artistas do MPB, como Erasmo Carlos, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Luiz Melodia, estavam envolvidos homenageando o clube com músicas autorais sobre o cruz-maltino. O show, realizado no Rio de Janeiro para mais de 5 mil pessoas, se tornou um DVD.