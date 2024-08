Vasco volta a enfrentar o Athletico-PR pela Copa do Brasil; relembre último confronto

Athletico-PR e Vasco em confronto na temporada de 2024 (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 16:35 • Rio de Janeiro

O Vasco enfrenta o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido nesta terça-feira (20) após sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Esta será a primeira vez que as equipes voltam a se enfrentar na competição após o embate de 2011, na edição que consagrou o cruzmaltino como campeão.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Há 13 anos atrás, o Vasco eliminava o Furacão para dar sequência a campanha que se encerrou com título do torneio. Na ocasião, as equipes protagonizaram dois empates. Na Arena da Baixada, a partida terminou 2 a 2. Paulo Baier e Guerrón foram os responsáveis pelos gols da equipe rubro-negra. Pelo lado cruzmaltino, Diego Souza e Alecsandro marcaram.

No confronto decisivo, em São Januário, um novo empate. Desta vez, as equipes balançaram as redes em apenas uma oportunidade. Nieto abriu o placar para o Furacão. O resultado parcial classificava a equipe paranaense. Contudo, aos 34 minutos da segunda etapa, o atacante Elton, que saiu do banco de reservas, marcou o gol da classificação vascaína.

Na época, a fase eliminatória da competição contava com peso nos gols marcados fora de casa. Por isto, mesmo com 1 a 1, em São Januário, o Vasco conseguiu se classificar sem precisar passar por uma decisão nos pênaltis. Posteriormente, a equipe eliminou o Avaí nas semifinais e venceu o Coritiba na final.

Confronto de 2024

Vasco e Athletico-PR voltam a se enfrentar nas mesmas quartas de final da Copa do Brasil de 13 anos atrás. Desta vez, a equipe paranaense terá a vantagem de decidir o confronto dentro de casa. A primeira partida entre as equipes acontece no dia 28 de agosto, em São Januário. Já a decisão da classificação está marcada para o dia 12 de setembro, na Ligga Arena.

Vale destacar, as equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro no dia 26 de agosto, no Rio de Janeiro. Dois dias antes do primeiro confronto da fase eliminatória do torneio nacional.