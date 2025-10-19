Análise: Atlético-MG frágil na defesa e improdutivo no ataque 

Na noite deste sábado (18), o Atlético perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena. O time do técnico Sampaoli não teve uma boa atuação, apresentando alguns dos antigos problemas que caminhavam para uma possível melhora.

O Atlético segue sem conseguir embalar uma sequência de três jogos sem perder no Brasileirão. Com o resultado deste sábado, o Atlético fica estacionado na 14° colocação com 33 pontos, perdendo a chance de ultrapassar o Corinthians em disputa direta no meio da tabela.

Fragilidade defensiva

A escolha de Sampaoli por Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan para compor a linha de três, não funcionou. O alvinegro deixou muitos espaços e não conseguiu encaixar a marcação, permitindo que o Corinthians chegasse com facilidade. O time mineiro só não saiu com uma derrota maior por conta da falta de pontaria do ataque corintiano e cadência após encontrar o gol.

O problema defensivo atleticano não vem de hoje, já são quatro partidas que o Galo não consegue terminar sem sofrer um gol. Nesses jogos, Éverson foi buscar a bola dentro das redes por seis vezes. No contexto geral, desde a chegada do técnico argentino são onze partidas disputadas, e em apenas três terminou sem ser vazado.

Junior Alonso titular da zaga atleticana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ataque inoperante

Um problema antigo que parecia evoluir nos últimos jogos voltou à tona; o ataque passou em branco mais uma vez. Pensando na Sul-Americana no próximo meio de semana, Sampaoli optou por poupar Rony e Dudu que vinham sendo titulares nos últimos jogos. Para suas vagas, começaram jogando Hulk e Dudu.

O setor ofensivo não conseguiu produzir grandes oportunidades e foi previsível em suas ações. As oito finalizações que conseguiu, com apenas uma ao gol, foram em sua maioria sem perigo a meta de Hugo Souza, goleiro corintiano.

Um dado que reforça essa inoperância do setor ofensivo do Galo é o time ter o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 26 gols, empatado com Fortaleza e Vitória. Média de menos de um gol por partida.