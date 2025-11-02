Leitura labial revela discussão entre Neymar e Daronco em Santos e Fortaleza: 'Calma'

Com Neymar em campo, o Santos e o Fortaleza empataram por 1 a 1, neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, o camisa 10 do peixe discutiu com Daronco e Deyverson sobre faltas não marcadas. O especialista em leitura labial Velloso flagrou e dublou o momento.

Ao decorrer do jogo, Neymar se irritou em alguns momentos com a arbitragem de Daronco. Após sofrer uma falta enquanto tentava driblar o rival, o jogador reclamou muito.

- Conta. São uma, duas, três. - Disse Neymar para Daronco.

- Não, foi a primeira.- Rebateu o árbitro.

- São quatro faltas já. - Voltou a argumentar o jogador.

- Calma, foi falta.- Falou o árbitro finalizando a discussão.

Além desse momento, o dublador também flagrou a hora em que Neymar e Deyverson protagonizaram o início de uma discussão. O atleta do tricolor respondeu uma reclamação dos jogadores do Santos diretamente para Neymar.

- Ô, Ney. Não foi falta de jogo. Não foi. Ney, não é falta de jogo. - Diz Deyverson.

Jornalistas avaliam atuação de Neymar em Santos x Fortaleza

Com Neymar, como foi Santos e Fortaleza no Brasileirão?

O Santos começou a partida sob pressão nos primeiros cinco minutos. O Fortaleza foi quem finalizou primeiro, com Sasha obrigando o goleiro Gabriel Brazão a fazer boa defesa. O Peixe respondeu em lance de bola parada: Zé Rafael sofreu falta próximo à área, cobrou ele mesmo, mas a bola parou na barreira.

O técnico Juan Pablo Vojvoda abandonou o esquema com três zagueiros utilizado no empate com o Botafogo e retirou Alexis Duarte do time. O duelo entre o Alvinegro e o Fortaleza ficou truncado no meio-campo, com muitos erros de passe de ambos os lados.

Aos 12 minutos, Zé Rafael, que retornou de suspensão, conduziu a bola até a linha de fundo e cruzou para Rollheiser, que quase marcou de pé direito. A bola passou rente à trave direita do goleiro Brenno. Foi o melhor lance do Alvinegro Praiano na primeira etapa.

Logo na sequência, o Leão do Pici respondeu com Breno Lopes, mas Brazão saiu bem do gol, fez o corte e acabou sofrendo falta na sequência da jogada.

Aos 25 minutos, Rollheiser recebeu pela esquerda, livre de marcação, fez a finta e finalizou, mas a bola subiu demais e passou por cima do gol adversário.

O Fortaleza abriu o placar aos 34 minutos, aproveitando um erro defensivo santista. Bareiro recebeu cruzamento de Breno López e finalizou entre dois marcadores para fazer 1 a 0. Pouco depois, o atacante voltou a balançar as redes após nova falha de saída de bola e de marcação de Luan Peres, novamente em cruzamento de Breno López. No entanto, o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.

O Peixe encerrou o primeiro tempo levando perigo em cabeçada de Victor Hugo, após cruzamento de Igor Vinícius. A bola quicou no gramado antes de ser defendida pelo goleiro.

Na volta do intervalo, Vojvoda promoveu uma alteração tripla: Tiquinho,Robinho Jr. e Willian Arão entraram nas vagas de Rollheiser, Barreal e João Schmidt.

Com as mudanças, o volume de jogo do Peixe aumentou, e as principais oportunidades surgiram dos pés de Tiquinho. Logo no primeiro minuto, o atacante recebeu cruzamento na área e levou perigo; aos sete, arriscou uma bicicleta, assustando o goleiro adversário. Adonis Frías também tentou em cabeçada após cobrança de escanteio.

O Santos passou a ocupar mais o campo ofensivo, mas ainda teve dificuldades para concluir as jogadas. O Fortaleza, por sua vez, manteve a estratégia dos contra-ataques, explorando a velocidade de Breno Lopes.

Após a entrada do camisa 10, Zé Rafael arriscou um chute perigoso que passou muito perto do gol. Pouco depois, Diogo Barbosa quase ampliou para o adversário, mas finalizou para fora.

Guilherme, que começou novamente no banco, buscou participação ofensiva com passes em profundidade para Neymar e uma tentativa de toque para trás, porém sem ninguém para concluir a jogada.

O jogo permaneceu truncado na etapa final, com Neymar tentando articulações rápidas para o Santos com o camisa 11 e Robinho Jr., em busca de espaços na defesa adversária.

O Peixe lutou até o fim e arrancou um empate suado, demonstrando garra e poder de reação diante das dificuldades. No entanto, o time sabe que o desafio está apenas começando: pela frente, uma sequência pesada com dois clássicos contra o Palmeiras e um confronto diante do Flamengo, finalistas da Libertadores, em um curto e decisivo intervalo de tempo.