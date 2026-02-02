Leitura labial revela motivo do atrito entre Felipe Melo e torcedor do Corinthians

Antes da final da Super Copa Rei 2026, houve um atrito entre Felipe Melo e um torcedor do Corinthians. Enquanto o comentarista descia pelas arquibancadas com Denílson, um torcedor começou a provocar o ex-jogador.

O influencer "Velloso" fez a leitura labial da discussão. Enquanto o torcedor corintiano ofendia Felipe Melo, o jogador respondia, em tom irônico:

- "Tô" morrendo de medo de você! Olha aqui, "tô" morrendo de medo de você" - disse.

Denílson, que estava acompanhando Felipe Melo, estava tentando acalmar os ânimos do seu companheiro de trabalho. No entanto, foi nessa hora que o fã corintiano tentou agarrar Felipe Melo, que se irritou e partiu pra cima dele.

Segurado por Denílson e um segurança, o ex-jogador seguiu seu caminho, mas antes de ir embora, olhou para o torcedor e disse:

- Vem aqui! Vem ver aqui!

Felipe Melo é agredido por torcedor do Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília. (Foto: Divulgação/ Lance!)

Denílson aponta diferença de Corinthians e Flamengo em final: 'Teve mais'

Veja o que disse o ex-atleta:

— O Corinthians teve mais coragem e competiu mais que o Flamengo. Volto a falar, o Flamengo teve muita posse bola no início do jogo, e o Corinthians pressionando. Depois a equipe paulista abaixou as linhas e gerou desconforto no rival — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— No segundo tempo, a expulsão condicionou o jogo. O Flamengo passou a jogar de uma forma que não é a dele. De bolas na área. Isso facilitou a vida da defesa do Corinthians — concluiu.