Torcedores do Santos mandam recado a Vojvoda após nova derrota no Paulistão

O Santos se complicou no Campeonato Paulista depois de mais uma derrota na competição. Na noite do último sábado (31), o Peixe perdeu para o São Paulo por 2 a 0, em jogo marcado por polêmicas. Nas redes sociais, torcedores do clube da Vila Belmiro mandaram um recado ao técnico Juan Pablo Vojvoda.

Os gols do clássico foram marcados por Tapia e Luciano, que ajudaram o Tricolor a chegar aos sete pontos e voltar a sonhar com a classificação para a fase de mata-mata. O Santos, por sua vez, permanece com seis pontos e, agora, atrás do rival paulista.

Nas redes sociais, a sequência de resultados ruins do Santos fez muitos torcedores demonstrarem insatisfação com o trabalho de Vojvoda, que assumiu a equipe em 2025. Veja os comentários após a derrota abaixo:

Gabriel Barbosa durante o clássico do Santos contra o São Paulo. (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja recados para o técnico Vojvoda

Como foi a derrota do Santos

O primeiro tempo do clássico paulista foi repleto de momentos de nervosismo dos dois lados. Prova disso foi a chuva de cartões amarelos. Do lado dos mandantes, Enzo Díaz e Sabino foram advertidos, enquanto do lado do Santos, Gabriel Menino, Miguelito e Rony também receberam punição. O primeiro, aliás, acabou expulso antes dos 40 minutos de jogo.

Apesar das reclamações de ambos os lados, o São Paulo era melhor e fazia uma partida consistente, ainda que não tenha conseguido ir para o intervalo com a vantagem convertida em bola na rede do Santos. Aos 26 e 29, Tapia e Bobadilla assustaram Gabriel Brazão, mas não foram efetivos na finalização. Após o apito final, jogadores dos dois times reclamaram fortemente da forma como o árbitro João Vitor Gobi conduzia a partida.

O Tricolor voltou para a segunda etapa disposto a conquistar os três pontos e sair da incômoda posição na tabela de classificação, próxima à zona de rebaixamento. E chegou rápido ao gol. Aos 5 minutos, Lucas, que tinha entrado no intervalo, fez boa jogada pela esquerda e encontrou Luciano, que parou em ótima defesa de Brazão. O goleiro do Santos ainda faz outra defesaça em chute de Wendell, na sequência. Na sobra, Tapia chutou, a bola desviou no meio do caminho e entrou.

Aos 11, Luciano ampliou. O atacante recebeu passe de Marcos Antônio e finalizou forte de perna esquerda para fazer o segundo do Tricolor. Inicialmente, a arbitragem tinha assinalado impedimento, mas checou e viu que Vinicius Lira dava condição para o camisa 10 marcar. O Santos tentou reagir, mas sem sucesso.