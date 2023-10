O projeto Oportunidade Através do Esporte é uma iniciativa da De Peito Aberto que, todos os anos, abre 150 vagas e, desde seu início em 2018, já atendeu mais de 600 crianças. O Hotel Tivoli Ecoresort é um dos apoiadores do projeto, que contribui para o desenvolvimento social através do esporte na região. Os atletas recebem, de forma gratuita, kit de material com camisa, short, chuteira, meião e caneleira para utilização durante as atividades do projeto. As aulas são ministradas por um profissional de educação física formado.