O craque argentino Lionel Messi, prestou uma homenagem ao ídolo da Argentina, Diego Maradona. Messi postou um vídeo nas redes sociais, vestindo a camisa 10 de Maradona da Copa do Mundo de 1994, a última do ex-jogador. Messi dedicou o título da Copa do Catar ao ídolo e aos jogadores das últimas copas, principalmente aos atletas que participaram da competição no Brasil, onde a Argentina foi vice para a Alemanha.