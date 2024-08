Lédio Carmona elege culpados por gol sofrido pelo Vasco no fim: ‘Erro capital’

Lédio Carmona criticou sistema defensivo do Vasco contra o Red Bull Bragantino (Foto: Reprodução/sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 22:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco vencia o Red Bull Bragantino neste sábado (3) até os 44 minutos do segundo tempo, quando Helinho deixou tudo igual, em São Januário. O jogador recebeu cruzamento e, sozinho, completou de cabeça para o gol de Léo Jardim. Comentarista do jogo no sportv, Lédio Carmona criticou a postura do sistema defensivo do Cruzmaltino na jogada.

- Puma deu espaço, e no cruzamento, todo mundo olhando para a bola. A zaga olhando a bola e não acompanhou a chegada do Helinho. Maicon parou, Léo parou, Leandrinho chegou atrasado, e aí foi só complementar. Erro capital do Vasco na reta final do jogo. O Vasco fez bom segundo tempo, mas não conseguiu sustentar até o fim - comentou Lédio.

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo aos cinco minutos, com John John. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e virou o jogo, com gols de GB e Adson. Helinho deixou tudo igual no fim. Com o resultado, o Cruzmaltino estacionou na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, enquanto o time paulista está logo acima, em 10º, com 26.