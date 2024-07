Lédio Carmona cita problema do Palmeiras e analisa decisão de Abel Ferreira em derrota

Lédio Carmona comentou o duelo entre Palmeiras e Vitória, no Allianz Parque (Foto: Reprodução/Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 21:33 • São Paulo (SP)

Após a derrota para o Fluminense, o Palmeiras perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Vitória, no Allianz Parque. Com time reserva, de olho no jogo na Copa do Brasil contra o Flamengo, o Alviverde não fez bom jogo em casa e ofereceu pouco perigo na partida. Comentarista do duelo, Lédio Carmona citou a pouca inspiração da equipe de Abel Ferreira.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Pouca inspiração. Teve uma estratégia que é lógica, devido ao calendário do futebol brasileiro. Acho uma decisão correta do Abel. Mas o time entrou sem entrosamento, não criou chances. Finalizou muitas bolas para fora, muito chutes de fora da área. O Palmeiras achou que era um jogo tranquilo e vai levar mais pressão para a Copa do Brasil contra o Flamengo - completou.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Com os recentes resultados, o Palmeiras estacionou nos 36 pontos e pode cair para a quarta posição ao fim da rodada. No próximo fim de semana, o Alviverde pega o Internacional, fora de casa. As próximas semanas serão decisivas para o futuro do time na temporada. Além do duelo com o Flamengo na Copa do Brasil, a equipe joga das oitavas da Libertadores contra o Botafogo.