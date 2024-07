Torcedores do Palmeiras criticam atuação de Rony: ‘Atrapalha o time’

Rony em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 20:58 • São Paulo (SP)

Titular do Palmeiras no duelo contra o Vitória, neste sábado (27), no Allianz Parque, Rony foi criticado por torcedores nas redes sociais. Escolhido por Abel Ferreira para ser o capitão do Verdão, o atacante apresentou rendimento abaixo do espero e desperdiçou chances claras de gol.

Mesmo apagado no confronto, Rony permaneceu após as mudanças do treinador português durante o segundo tempo, algo que irritou os palmeirense.

Com o resultado, o clube paulista amarga sua segunda derrota consecutiva na competição e se distância do líder Botafogo, que ainda joga na rodada. Atualmente, o Palmeiras soma 36 pontos em 20 rodadas, quatro a menos que o Glorioso.

✅ FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X VITÓRIA

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Caio Augusto Max Vieira

🚩 Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Giay, Naves, Vitor Reis e Caio Paulista; Richard Ríos, Gabriel Menino e Maurício; Rony, Lázaro e Estêvão.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo; Matheusinho, Willian, Naldi e Osvaldo; Janderson