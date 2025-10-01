Barcelona e PSG estão escalados para o duelo válido pela 2ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (1º). As equipes entram em campo com o que têm de melhor, apesar dos desfalques chaves da equipe francesa para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick optou por iniciar o clássico com Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Yamal, Rashford e Ferran Torres. O comandante optou por iniciar com Lewandowski no banco de reservas.

continua após a publicidade

Por outro lado, Luis Enrique escalou o PSG com Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Mayulu e Barcola. O espanhol não conta com Dembélé, Doué, Kvaratschelia e Marquinhos.

O duelo entre Barcelona e PSG é esperado desde a temporada passada, uma vez que diversos fãs imaginavam a decisão da última Champions League sendo decidida entre os dois clubes. No entanto, os culés foram eliminados para a Inter de Milão na semifinal, e os franceses conquistaram o título.

continua após a publicidade

Retrospecto entre Barcelona e PSG

Em 15 confrontos na história, Barcelona e PSG possuem um retrospecto de muito equilíbrio. A equipe catalã venceu seis jogos, enquanto os franceses triunfaram em cinco ocasiões. Os clubes também empataram quatro vezes entre si.

No último confronto entre Barcelona e PSG, a equipe francesa levou a melhor ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre os culés no jogo de volta das quartas de final da Champions League 2023/2024.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.