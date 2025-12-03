Lance em Fortaleza x Corinthians leva torcedores à loucura: 'Absurdo'
Goleiro Brenno foi destaque da vitória do Leão
O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira (3), no Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória do Tricolor foi marcada por uma defesa espetacular do goleiro Brenno. O lance aconteceu nos últimos minutos da partida e viralizou nas redes sociais.
O cronômetro marcava 45' do segundo tempo, quando Romero conseguiu cabecear uma bola alçada a área do Fortaleza. O cabeceio do atacante foi a queima-roupa de Brenno, que mesmo com a proximidade da finalização, conseguiu no reflexo realizar a defesa.
Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a ação do goleiro. Em campo, os jogadores do Fortaleza comemoraram o lance como um gol. Além disso, após o apito final, Brenno se mostrou bastante emocionado com o feito. Veja a repercussão abaixo:
Como foi Fortaleza x Corinthians
O Corinthians teve mais posse de bola e finalizações contra o Fortaleza, mas esbarrou na letalidade do adversário. Os comandados de Dorival Júnior circulavam a grande área quando Pochettino abriu o placar para os donos da casa.
Aos sete minutos, na primeira escapada do Fortaleza, Breno Lopes fez boa jogada na linha de fundo, cruzou rasteiro e o argentino encheu o pé na grande área para abrir o placar para o clube cearense. Foi a única chegada dos mandantes na etapa inicial.
O Corinthians passou a dominar a posse de bola e ficou perto de empatar. Aos nove minutos, Matheus Bidu arriscou de fora da área e Brenno fez boa defesa. Poucos minutos depois, Breno Bidon finalizou e a bola passou raspando a trave direita do goleiro do Fortaleza. O Timão enfrentou dificuldades para furar a defesa adversária.
Na reta final, o clube alvinegro ofereceu perigo com Gui Negão, em cabeçada facilmente defendida por Brenno. O Fortaleza, buscou os atacar nos contra-ataques, mas teve pouca efetividade.
O segundo tempo seguiu com o roteiro da primeira etapa. O Corinthians abusava dos erros no ataque e voltou a sofrer com a precisão dos mandanres. Aos 12 minutos, Matheus Rosseto serviu Herrera no ataque. O jogador aproveitou um erro da defesa do Corinthians, encobriu Hugo Souza e ampliou o placar.
Em desvantagem, o Timão se lançou ao ataque. Gustavo Henrique ficou perto de diminuir o placar em chute de fora da área, mas passou longe. A insistência surtiu resultado aos 24 minutos. Vitinho fez boa joagada, passou para André, que na entrada da área, finalizou e marcou para o Timão.
Os minutos finais foram marcados por muita correria dos dois lados. O Corinthians manteve a posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras, enquanto o Fortaleza teve dificuldades para ampliar, mesmo com o espaço que encontrou no fim da partida.
Nos últimos minutos, Kayke cruzou, Romero cabeceou e Brenno fez um milagre para garantir a vitória do Fortaleza.
