Lance de jogador em Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: ‘Bizarro’
Rubro-Negro vai vencendo o duelo por 3 a 1 no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Palmeiras estão se enfrentando pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, em um dos jogos mais aguardados pelos torcedores. Até aqui, melhor para o Rubro-Negro, que vence por 3 a 1 no Maracanã.
Decisão de Wilton Pereira em Flamengo x Palmeiras causa revolta: ‘Nada explica’
Fora de Campo
Torcedores do Palmeiras apontam culpado por gol do Flamengo: ‘Não pode’
Fora de Campo
Atitude de torcedores com Andreas em Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Tadinho’
Fora de Campo
No terceiro gol do Flamengo, Anibal Moreno, do Palmeiras, cochilou com a bola no pé. Pedro roubou dele, deu no Arrascaeta, recebeu de volta, e estufou a rede de Carlos Miguel. Após o lance, o argentino do Verdão ficou nitidamente chateado com a falha.
➡️Atitude de torcedores com Andreas em Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Tadinho’
Nas redes sociais, muitos torcedores não perdoaram a falha de Anibal Moreno em Flamengo x Palmeiras. O volante foi muito criticado pelo lance, que pode ter definido a decisão. Veja o gol rubro-negro abaixo e a reação da web:
Veja gol de Pedro em Flamengo x Palmeiras e reação da web
Jogo pode ser final antecipada do Brasileirão
Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.
Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Se o Rubro-Negro vencer o Verdão, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.
- Matéria
- Mais Notícias