Na 'final antecipada' do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19), um lance crucial gerou críticas do comentarista Paulo Nunes na transmissão do Premiere. O ex-jogador analisou o gol de empate do Rubro-Negro e não poupou o zagueiro Bruno Fuchs afirmando que o defensor "vacilou muito" na jogada.

O gol de empate do Flamengo, marcado por Arrascaeta, nasceu de um lançamento preciso do goleiro Rossi. O atacante Pedro protegeu a bola com o corpo e conseguiu driblar Bruno Fuchs. Após se livrar do zagueiro, o camisa 9 rolou para o uruguaio, que bateu no canto de Carlos Miguel para deixar tudo igual no Maracanã.

Para Paulo Nunes, a falha do zagueiro palmeirense foi determinante no lance, principalmente por permitir que Pedro usasse sua principal característica: a proteção de bola.

— O gol começa lá atrás, com o Rossi, sem ninguém cortar a linha de passe. Aí o Pedro, com a qualidade que tem… O Fuchs vacilou muito, deu o corpo para o Pedro, o que ele mais sabe usar. E aí quando você marca o Arrascaeta como o Gustavo Gómez, dando um pouquinho de espaço, tem a qualidade do meia, que está brilhando — disse Paulo Nunes.

A tarde infeliz de Bruno Fuchs não parou por aí. No segundo tempo, foi o zagueiro quem cometeu o pênalti em cima de Pedro. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e marcou o segundo gol do Flamengo na partida.

Clima de decisão: o jogo que pode valer o título do Brasileirão

O confronto entre Flamengo e Palmeiras neste domingo é tratado como a 'final antecipada' do Campeonato Brasileiro, prometendo agitar a briga acirrada pelo título. Apenas três pontos separam o líder Verdão (61 pontos) do vice-líder Rubro-Negro (58), tornando a partida crucial para as pretensões de ambos. Uma vitória do Flamengo iguala a pontuação na tabela, embora o time paulista permaneça na frente pelo número de vitórias (19 contra 17). Além da importância na classificação, a partida chega cercada de tensão nos bastidores, marcada por polêmicas recentes, como a visita surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao treino do time carioca na última sexta-feira.