Edílson se irrita com participante no BBB 26: 'Analfabeto de jogo'
Dinâmica do programa faz ex-jogador perder a paciência
- Matéria
- Mais Notícias
O ex-jogador Edílson Capetinha se irritou com o participante Leandro, nesta quarta-feira (2), durante o tradicional "Jogo da Discórdia". Durante a dinâmica do programa, o produtor cultural precisou caracterizar seis jogadores nos papéis de "arquibancada", "goleiro frangueiro", "técnico", "gandula", "juiz" e "bola murcha".
Neto provoca Flamengo e Lucas Paquetá após título do Corinthians: ‘Dancinha’
Fora de Campo
Athletico x Corinthians: CBF altera data de jogo do Brasileirão
Futebol Nacional
Atitude de Filipe Luís em Flamengo x Corinthians chama atenção: ‘Coitado’
Fora de Campo
➡️ Neto provoca Flamengo e Lucas Paquetá após título do Corinthians: 'Dancinha'
Leandro selecionou o ex-Corinthians como o "bola murcha" do programa. Ao justificar o voto, ele citou o fato de Capetinha não ter um lado específico dentro da casa. Para o produtor cultural, Edílson estaria fazendo um papel de fofoqueiro no programa.
— O bola murcha é o Edílson porque o jogo dele é de se infiltrar em todos os grupos. Sei que no Big Brother, quem é amigo de todo mundo não é de ninguém. Todos viemos aqui para disputar R$ 5 milhões. E ele faz esse jogo de leve e traz informações é de bola murcha — disse o participante.
Edílson não gostou da postura do participante. Dentro da casa, onde acompanhava a dinâmica que acontecia no gramado, do lado de fora, o ex-jogador se revoltou com Leandro. O momento viralizou nas redes sociais.
— Sabe nada. Sabe nem onde está. Analfabeto de jogo. Não sabe ler o jogo. Tenta ajudar e a pessoa ainda é ingrata — disse o ex-jogador.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Revolta de Edílson viraliza
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias