Edílson se irrita com participante no BBB 26: 'Analfabeto de jogo'

O ex-jogador Edílson Capetinha se irritou com o participante Leandro, nesta quarta-feira (2), durante o tradicional "Jogo da Discórdia". Durante a dinâmica do programa, o produtor cultural precisou caracterizar seis jogadores nos papéis de "arquibancada", "goleiro frangueiro", "técnico", "gandula", "juiz" e "bola murcha".

Leandro selecionou o ex-Corinthians como o "bola murcha" do programa. Ao justificar o voto, ele citou o fato de Capetinha não ter um lado específico dentro da casa. Para o produtor cultural, Edílson estaria fazendo um papel de fofoqueiro no programa.

— O bola murcha é o Edílson porque o jogo dele é de se infiltrar em todos os grupos. Sei que no Big Brother, quem é amigo de todo mundo não é de ninguém. Todos viemos aqui para disputar R$ 5 milhões. E ele faz esse jogo de leve e traz informações é de bola murcha — disse o participante.

Edílson não gostou da postura do participante. Dentro da casa, onde acompanhava a dinâmica que acontecia no gramado, do lado de fora, o ex-jogador se revoltou com Leandro. O momento viralizou nas redes sociais.

— Sabe nada. Sabe nem onde está. Analfabeto de jogo. Não sabe ler o jogo. Tenta ajudar e a pessoa ainda é ingrata — disse o ex-jogador.

Revolta de Edílson viraliza