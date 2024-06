Torneio de Piqué, Kings League World Cup é sucesso de audiência

Time de Gaulês foi sensação do torneio (Foto: Divulgação/Kings League)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 13:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A Kings League World Cup, torneio de futebol 7 criado por Gerard Piqué que reúne nomes emblemáticos do esporte ao lado dos principais streamers da atualidade, foi sucesso de audiência nas redes sociais. Nas principais plataformas digitais, a Kings League soma mais de 13 milhões de seguidores. Somente no TikTok a competição teve mais de 82 milhões de visualizações e cerca de 80 milhões de horas de conteúdo assistidas.

Com uma proposta inovadora e regras diferentes, Piqué decidiu criar a competição com o intuito de atingir um público mais jovem e acostumado a acompanhar conteúdos de curta duração nas plataformas digitais, como Twitch, TikTok e YouTube.

O torneio teve uma equipe brasileira, a G3X, na final, disputada na cidade de Monterrey, no sábado (8). O time do streamer Gaulês, uma das sensações do campeonato, foi derrotado pelo Porcinos FC, do México, por 5 a 3. Mais de 50 mil pessoas estiveram presentes no estádio BBVA para prestigiar a final do Mundial. Com o título, o time mexicano levou para casa o prêmio em dinheiro de US$ 1 milhão.

A primeira edição da Kings League aconteceu em 2023 e contou com a participação de Ronaldinho Gaúcho. Na decisão do torneio, mais de 90 mil pessoas marcaram presença no estádio Camp Nou. Depois do sucesso na Espanha, ano passado, o ex-jogador decidiu expandir a competição para outros países.