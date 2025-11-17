Key Alves exibe barriga de grávida e revela ganho de 11kg

A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB Key Alves compartilhou uma foto exibindo sua barriga de grávida em suas redes sociais. A publicação foi feita no sábado (15), quando a atleta completou oito meses de gestação. Na mesma postagem, Key informou que sua filha Rosamaria já pesa 2kg e mede aproximadamente 45cm, além de revelar que ganhou 11kg desde o início da gravidez.

Key Alves está grávida da pequena Rosamaria (Foto: Reprodução)

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da atleta, o nascimento de Rosamaria está previsto para 26 de dezembro de 2025, poucos dias após o Natal. Key tem utilizado suas plataformas digitais para documentar as diferentes fases da gravidez, incluindo detalhes do quarto que está sendo preparado para a chegada da bebê.

A gravidez tem influenciado não apenas a rotina da jogadora, mas também suas prioridades. Em declaração ao gshow, Key afirmou: "Eu não me vejo mais comprando coisas para mim ou viajando, só penso nela e no que vai ser sobre nós. A cabeça muda demais".

A jogadora de vôlei Key Alves ganhou maior notoriedade após sua participação no Big Brother Brasil e agora se prepara para uma nova fase em sua vida. A atleta tem recebido mensagens de apoio de fãs e outros famosos em suas publicações relacionadas à gestação.