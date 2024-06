Karoline se declara a Léo Pereira, do Flamengo, e texto chama atenção: ‘Homem de verdade’

Karoline Lima e Léo Pereira assumiram namoro em fevereiro deste ano (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro (RJ)

A influenciadora Karoline Lima escreveu uma grande declaração de amor para o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Em longo texto, a modelo agradeceu por ter conhecido o jogador, elogiou o namorado e o classificou como "homem de verdade". A publicação alcançou a marca de 1 milhão de curtidas, com mais de 15 mil comentários.

- Antes de tudo, eu preciso me desculpar. Me desculpar porque muitas vezes abri a boca pra dizer que eu era melhor sozinha. O Léo me mostrou quem é a verdadeira Karoline. Eu nunca fui nada do que eu achava que era. Eu não tenho nem metade dos defeitos que eu achei que eu tinha. Com o Léo, a vida é leve. É gostosa, divertida, é uma aventura - começou Karoline.

- Quantas e quantas vezes ele me agradeceu por estar com ele, me agradeceu por fazer ele feliz… Ah amor, se você soubesse que a pessoa mais agradecida do mundo sou eu. Eu te amo por tudo que você é pra mim, pros nossos filhos, pra nossa família. Eu te amo por ser um homem de verdade, parceiro, compreensível, que me apoia e me admira. Que tem orgulho de mim, e eu de você - completou.

Karoline Lima e Léo Pereira assumiram relacionamento em fevereiro deste ano. Meses antes, os dois tiveram términos turbulentos. A modelo se separou do zagueiro Éder Militão na reta final da gravidez da filha do ex-casal. Já o jogador do Flamengo terminou com a influenciadora Tainá Castro, que atualmente vive romance com Militão.