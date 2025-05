Ficha do jogo AFE FLA 9ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Domingo (4), às 11h Local Fonte Luminosa, Araraquara (SP) Árbitro Jady Jesus Caldas Assistentes Veridiana Contiliani Bisco Onde assistir TV Brasil

Valendo a manutenção das paulistas na liderança, a Ferroviária recebe o Flamengo, que busca voltar ao G-8, neste domingo (4), às 11h (horário de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo ocorre na Fonte Luminosa, em Araraquara, e tem transmissão da TV Brasil (canal aberto).

continua após a publicidade

As Guerreiras Grenás estão invictas na competição, com seis vitórias e dois empates até aqui. Estão à frente do Cruzeiro no saldo de gols, portanto, lideram o campeonato. Na última rodada, a Ferroviária enfrentou o Fluminense, no Estádio Moça Bonita, e ficou no empate por 1 a 1.

Os destaques do time são as atacantes Millene e Micaely, ambas três gols, a volante Cris e a goleira Luciana. Jéssica Lima, técnica grená, está no clube desde 2021.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira inicia com vitória no Sul-Americano Feminino Sub-17

O Flamengo tem na veterana Cristiane a esperança de gols da equipe e briga pela artilharia do Brasileirão Feminino, com quatro gols. A camisa dez Glaucia, por sua vez, é a referência no meio-campo rubro-negro.

As rubro-negras estão na nona colocação, com 11 pontos em oito partidas. São três vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento na casa dos 45%.

continua após a publicidade

No Brasileirão Feminino, Ferroviária e Flamengo já se enfrentaram em dez oportunidades e o confronto tem retrospecto equilibrado: são quatro vitórias das cariocas, três empates e três triunfos paulistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X FLAMENGO

9ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 11h (horário de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Luciana; Rafa Soares, Andressa, Luana; Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly e Darlene; Millene e Mylena Carioca.

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Fernanda, Laysa e Cristiane.