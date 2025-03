Justiça da Argentina define data para julgamento de médicos de Maradona

A Justiça da Argentina definiu a próxima terça-feira (11) como data de início do julgamento dos médicos de Maradona. Os profissionais são acusados de negligenciarem os cuidados ao ex-jogador, que faleceu em novembro de 2020. São esperadas mais de 100 testemunhas ao longo do processo, que acontece quatro anos após a morte do ídolo.

Dentre os nomes aguardados para se posicionarem no tribunal, encontra-se familiares de Maradona e outros profissionais de saúde, que chegaram a cuidar do ex-jogador em algum momento. O julgamento do caso corre na Justiça da cidade de Buenos Aires, no subúrbio de San Isidro.

Ao todo, sete médicos são acusados de negligenciarem cuidados ao ídolo da Argentina. Tratam-se de Leopoldo Luque, neurocirurgião, Agustina Cosachov, psiquatra, Carlos Diaz, psicólogo, Nancy Forlini, coordenador médica, Mariano Perroni, coordenador de enfermagem, Pedro Pablo Di Spagna, médico e Ricardo Almiro, enfermeiro.

A grande acusação no processo se dá através da alegação que os profissionais citados poderiam ter salvado a vida de Maradona. O ex-jogador se encontrava em uma casa alugada especificamente para a sua recuperação no dia da morte.

Morte e vida de Maradona

O ex-jogador veio a falecer, aos 60 anos, no dia 25 de novembro de 2020, em Tigre (zona metropolitana de Buenos Aires), após uma parada cardiorrespiratória. Durante o processo de recuperação de uma cirurgia no cérebro, o craque sofreu um mal súbito no fim da manhã daquele dia e não resistiu.

Em vida, Maradona foi um dos maiores ídolos do futebol argentino. O desempenho dentro de campo na Copa do Mundo de 1986, fez ele ser alçado a praticamente um Deus na Argentina, após o título mundial daquele ano. O camisa 10 defendeu a seleção em 91 jogos e atuou em quatro Copas do Mundo: 1982, 1986, 1990 e 1994.