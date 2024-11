Celebrações a Maradona são marcadas por criação de memorial na Argentina

Maradona durante partida da Argentina (Reprodução/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 12:38 • Buenos Aires (ARG)

Os filhos de Diego Maradona anunciaram a criação de um memorial para homenagear o ídolo histórico da seleção argentina. Programado para abrir em em 2025, o espaço será localizado na região de Porto Madeira, em Buenos Aires. A oficilização ocorreu no dia em que o eterno craque completaria 64 anos de idade.

+ Polícia realiza operação na Mancha e busca prender membros da torcida do Palmeiras

O memorial levará o nome M10, em referência ao número usado em campo pelo jogador. O espaço tem previsão de receber cerca de um milhão de visitantes por ano e, aqueles que realizaram doações à fundação, poderão colocar uma foto em um mural.

- Queremos que nosso pai esteja perto do amor do povo e realize o desejo de todos aqueles que desejam levar uma flor a ele - afirmou Dalma Maradona, uma das filhas do craque.

Com a autorização da Justiça para a exumação, os restos mortais de Maradona serão levados para um memorial. Dessa forma, moradores, fãs e turistas poderão prestar homenagem ao ex-atacante.

Maradona conquistou a Copa do Mundo de 1986 com a camisa da seleção argetina (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre a morte de Maradona

Campeão da Copa do Mundo de 1986 com a Seleção da Argentina, Maradona falesceu em 2020, aos 60 anos, de ataque cardíaco. O ex-jogador se recuperava de uma cirurgia cerebral, mas acabou encontrado morto duas semanas após a realização do procedimento.

Atualmente, existe uma investigação em curso para avaliar se existiu negligência da equipe médica de Maradona à época.