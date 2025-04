Botafogo estreia na Libertadores com reforço titular pela primeira vez; veja escalação

O Botafogo tem escalação definida para o duelo com a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O time tem mudanças em relação à equipe que empatou com o Palmeiras no último domingo (30), pelo Brasileirão.

A principal novidades é a estreia de Santi Rodríguez como titular. O meia deve atuar na função de Savarino, que lida com problemas físicos. Quem também ganha chance entre os 11 iniciais do Glorioso é Matheus Martins, que entra no lugar de Artur.

Escalações de Botafogo e Universidad de Chile

Com as alterações, Renato Paiva manda o Botafogo a campo na estreia da Libertadores com: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore; Patrick de Paula, Marlon Freitas, Santi Rodríguez e Matheus Martins; Igor Jesus.

Por sua vez, Gustavo Alvarez escalou a Universidad de Chile com os seguintes 11: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Zaldivia; Nicolás Ramírez, Altamirano, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Sepúlveda; Lucas Di Yorio e Léo Fernández.

