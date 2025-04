Botafogo estreia na Libertadores contra adversário em crise interna

O Botafogo estreia na Libertadores 2025 diante da Universidad de Chile, equipe que enfrenta crise interna entre elenco e diretoria. O problema seria o atraso dos pagamentos de premiações aos jogadores, que vêm cobrando a cúpula do adversário do Alvinegro há semanas, segundo o portal "En Cancha".

Ainda segundo o jornal, a postura do dono de La U, Michel Clark, o que mais incomoda o plantel. Um dos líderes do elenco, mantido em anonimato, teria afirmado que o mandatário "nunca aparece para poderem conversar".

Botafogo viveu situação parecida

O problema entre elenco e diretoria da Universidad de Chile é similar ao que enfrentou o Botafogo no início da temporada. Os jogadores do Alvinegro demonstraram insatisfação com o não pagamento dos bônus prometidos pelo título da Libertadores, conquistado no ano passado, nos primeiros dias de janeiro.

Na ocasião, alguns atletas ameaçaram não se reapresentar ao Glorioso. A situação foi resolvida no dia 15 de janeiro, com o repasse de 40% do valor total da premiação (R$ 80,8 milhões de R$ 202 milhões) recebida pelo clube aos jogadores.

Atual campeão da Libertadores, Botafogo estreia contra a Universidad de Chile em 2025 (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Universidad de Chile x Botafogo

Universidad de Chile e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A transmissão da partida será pela Globo (TV aberta) Paramount+ (streaming).

