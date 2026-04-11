Juninho Pernambucano faz publicação enigmática após declaração de Fellipe Bastos

O ex-jogador Fellipe Bastos declarou ao Lance! que teve um desentendimento com Juninho Pernambucano quando ambos jogaram juntos no Vasco. Dias após a declaração do atual comentarista dos canais Sportv, o ex-companheiro realizou uma publicação enigmática nas redes sociais.

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Sem citar nomes e relembrar possíveis atritos, Juninho Pernambucano deixou uma mensagem longa no próprio perfil do Instagram, onde abordou o tema amizade. Além disso, ele também falou sobre lealdade, e de forma discreta, revelou ter planos para a Copa do Mundo deste ano.

— Por aí, sem precisar pertencer a grupo nenhum, odeio fofoca e fofoqueiros, e enxergar as entrelinhas, a manipulação e o manipulador, a agressividade passiva e a sombra das pessoas é pesado, mas é um livramento maravilhoso. Amigos só tenho numa mão e olhe lá, adoro minha própria companhia e não tenho medo de minha sombra, pelo contrário. Sigo fazendo o que sempre fiz muito bem, cuidar das pessoas mesmo que elas nem saibam — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Adoro criar e ajudar a encontrar soluções difíceis, mas se tiver hierarquia humana e social envolvida não conte comigo, respeito apenas a hierarquia de função. Pra quem quer saber, talvez trabalhe na copa, só ou em algum lugar, avisarei. Se vem bostejar vaza e fodase, não importa pra mim num de seguidores e sim o lado humano de cada um antes de tudo! E parem de consumir quem vive comparando pessoas e situações, isso é característica do invejoso, prefira aprender com quem é melhor que você, analise, cresça e não se compare, pois sempre encontraremos alguém melhor que nós em todos os sentidos da vida! Bj no coração de quem tá aqui junto — concluiu.

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Declaração de Fellipe Bastos

No último dia 30 de março, durante uma participação no programa "Fut & Papo", do Lance!, o ex-jogador Fellipe Bastos contou bastidores de um conflito com Juninho Pernambucano. O caso aconteceu durante a temporada de 2012, quando ambos defendiam o Vasco.

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O ex-meia iniciou o assunto afirmando que tinha Juninho como ídolo do Vasco. Na época, o antigo meia já era um nome consagrado no Cruzmaltino, enquanto Fellipe ainda era apenas um jovem em ascensão dentro do clube.

Ao relatar o conflito, Fellipe Bastos detalhou que Juninho Pernambucano tinha uma personalidade forte e que era de difícil convivência. O desentendimento entre eles surgiu após uma sequência de atritos nos bastidores do clube.

— Juninho é ídolo do torcedor do Vasco. Era meu ídolo também. Mas ele era um cara "muito eu" e pouco nós. Aí em 2012, jogava eu uma e Junninho outra partida. Começaram a acontecer coisas internas. Quando ele ficava entre os reservas, não ia para o banco — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Tem uma semana, que tinhamos o Alianza Lima e o Flamengo em sequência. Eram jogos decisivos para a Libertadores e Campeonato Estadual. Mas o Juninho foi operar o siso. Ele poderia ter feito isso outra hora. Acabou jogando a bomba para gente. No fim, nos classificamos e o Juninho volta mas o Cristóvão mantém o time. Mas ele queria jogar a todo custo. Internamente isso gerou pressão. Fomos pegando ranço mesmo. Fora outras coisas internas que aconteceram — concluiu.

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