Juca Kfouri detona ação em São Paulo x Corinthians: ‘Provocação burra’

O São Paulo bateu o Corinthians nos pênaltis na final da Supercopa Feminina, neste sábado (15), no MorumBIS. Em texto no "UOL", o jornalista Juca Kfouri criticou o baixo público da partida e uma faixa colocada nas arquibancadas do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O marketing do São Paulo não se cansa de passar vergonha. Hoje, na decisão da Supercopa feminina, pôs uma faixa no Morumbi vazio que poderia estar cheio, caso bem promovida, não fosse Majestoso de torcida única ou se fosse em Itaquera. Só 9 mil. "Não existe dois Mundiais com uma só Libertadores", dizia a faixa provocativa - começou Juca.

- Provocava quem? As Brabas? Elas têm cinco Libertadores e Mundial feminino de Clubes a FIFA organizará o primeiro só no começo de 2026. Portanto, provocação além de burra, inócua. E com erro de concordância, ainda por cima, péssimo exemplo para as crianças tricolores: Não existeM dois (?) - completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo fatura premiação recorde com título da Supercopa Feminina, contra o Corinthians

Título inédito para o São Paulo

Este é um título inédito para o São Paulo, que acaba com a hegemonia do Corinthians no torneio. O Alvinegro levantou a taça nas três edições anteriores. O Tricolor não conquistava um título no futebol feminino desde 2015. Em competições nacionais, o jejum era ainda maior: 1997, com a Taça Brasil.