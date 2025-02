Juca Kfouri aponta favorito ao título do Campeonato Paulista 2025

Os quatro principais clubes paulistas, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, garantiram a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista no último domingo (23). Após os resultados, o jornalista Juca Kfouri apontou o clube favorito para levantar o troféu do torneio estadual no início da temporada de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Para o comunicador, o Palmeiras é o time mais preparado para triunfar na competição. Ao analisar o caso, em seu blog pessoal no site "UOL Esportes", Juca Kfouri reconheceu o início turbulento da equipe de Abel Ferreira no torneio, mas destacou a maturidade do elenco em fases mata-mata.

continua após a publicidade

- O Alviverde é suficientemente cascudo para ganhar o tetracampeonato inédito… De eliminado, o Palmeiras passa a ser favorito, porque é o mais cascudo dos classificados - opinou o jornalista.

Palmeiras é um dos times que menos perde no mundo desde 2022 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Classificação do Palmeiras

O Alviverde quase ficou de fora da fase final do Campeonato Paulista de 2025. O clube se classificou na última rodada, na segunda colocação do Grupo D, após vencer o Mirassol por 3 a 2, no último domingo (23), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

continua após a publicidade

Nas quartas de final, o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, no Sábado (1º), no Estádio Primeiro de Maio. Até o momento da publicação desta matéria, o horário do confronto ainda não havia sido definido pela Federação Paulista.