Jornalistas se espantam com decisão da arbitragem em Fluminense x Flamengo
Lance aconteceu no decorrer da segunda etapa
Logo no início da segunda etapa do clássico entre Fluminense x Flamengo, o zagueiro Thiago Silva derrubou o atacante Bruno Henrique na área e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda mandou o jogo seguir. No entanto, a decisão gerou espanto entre os jornalistas nas redes sociais.
O Flamengo voltou do intervalo buscando diminuir a desvantagem no placar e foi para cima do rival logo nos primeiros minutos. Quando o cronômetro marcava 10 minutos, Bruno Henrique invadiu a área e foi tocado por Thiago Silva, que tentava afastar a bola. Segundo o árbitro da partida, o lance foi normal.
No entanto, a decisão espantou os jornalistas nas redes sociais. Segundo Walace Borges, mesmo querendo chutar a bola, Thiago Silva acertou apenas a perna de Bruno Henrique. Para André Rizek, o lance representa o pênalti mais pênalti que ele viu nas últimas semanas.
Mônica Alves descreveu o lance como escandaloso e destacou que não há nada para justificar a não marcação da penalidade. Já Gabriel Vaquer, questionou o porquê do VAR não chamar o árbitro para consultar o lance na beira do gramado. Confira abaixo.
Já na reta final do clássico no Maracanã, o Flamengo descontou com o meia Jorginho. Com o resultado, a equipe rubro-negra segue na liderança do Brasileirão, com 71 pontos somados, mas vê a diferença para o Palmeiras cair para dois pontos. Já o Fluminense ultrapassou o Bahia e assumiu a 6ª colocação, com 54 pontos.
Como foi Fluminense x Flamengo?
Texto por: Lucas Bayer e Pedro Brandão
O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.
Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.
O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.
Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.
Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.
Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.
