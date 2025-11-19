Torcedores detonam decisão de árbitro em Fluminense x Flamengo: 'Escandaloso'

O segundo tempo do confronto entre Fluminense e Flamengo, desta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. Jogadores, comissão técnica e torcedores do Rubro-Negro reclamaram de um possível pênalti não marcado em cima de Bruno Henrique.

A polêmica aconteceu aos 10 minutos da segunda etapa. Em uma bola viva na área, o camisa 27 do Flamengo tomou a frente da jogada e foi atingido pelo zagueiro Thiago Silva. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não marcou a suposta penalidade.

O VAR também não entrou em ação no lance. A situação revoltou os torcedores do Flamengo nas redes sociais, que consideraram a penalidade clara. Veja a repercussão do lance abaixo:

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.