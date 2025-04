Jornalistas se derretem com gols de Declan Rice na Champions League

Com uma atuação de gala de Declan Rice, o Arsenal venceu o Real Madrid por 3 a 0, nesta terça-feira (8), no Emirates Stadium, pelas quartas de final da Champions League. O volante foi o responsável por marcar dois gols dos Gunners na partida, todos de falta. O feito foi destacado por jornalistas nas redes sociais.

Alguns comunicadores renomados na cobertura esportiva se derreteram com os tentos do camisa 41. Rice conseguiu surpreender o goleiro Thibaut Courtois com duas cobranças perfeitas de faltas. Em ambos os lances, o arqueiro belga não teve chances de realizar a defesa.

O primeiro gol aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Na batida, o volante conseguiu colocar um grande efeito na bola, que passou belo lado da barreira do Real Madrid e parou no fundo do gol. Posteriormente, aos 24', Rice voltou a acertar um chute perfeito, que fez a bola parar no ângulo.

O que vem por aí para Arsenal e Real Madrid?

No sábado (12), o Arsenal encara o Brentford, pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Real Madrid visita o Alavés no domingo (13), pela 31ª rodada da La Liga. As duas equipes voltam a se enfrentar pela Champions League apenas na próxima quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.