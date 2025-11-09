Jornalistas reagem à declaração de Ramón Díaz: 'Me arrependi de ver'
Técnico do Internacional se pronunciou após a polêmica
A declaração do técnico Ramón Díaz, após o empate entre Internacional e Bahia, segue repercutindo nos principais portais esportivos. Durante a entrevista coletiva, o argentino reclamou de um gol que considerou mal anulado pela arbitragem e disparou que o "futebol é para homens, não é para meninas". A atitude gerou revolta entre os jornalistas, que se manifestaram nas redes sociais.
Após toda a repercussão negativa, o técnico do Internacional se pronunciou nas redes sociais. Neste domingo (9), Ramón Díaz reconheceu que se equivocou ao fazer uma comparação infeliz e se desculpou pela atitude.
No entanto, os jornalistas não perdoaram a infeliz declaração do treinador argentino. Segundo Gabrielle Gomes, o problema não é apenas o que se fala, e sim o espaço que uma pessoa com esse discurso ainda tem no futebol. Ela ainda avaliou o discurso como triste, revoltante e desanimador.
Walter Estigarribia e Bruno Pont, jornalistas sul americanos, também repercutiram a fala de Ramón Díaz nas redes sociais. Segundo eles, o ex-treinador do Olímpia está novamente no centro da polêmica no Brasil. Confira abaixo.
Ramón Díaz e Internacional se pronunciaram após a polêmica
Neste domingo (9), Ramon Díaz se pronunciou após a declaração na coletiva de imprensa. Através das redes sociais, o treinador se desculpou pela atitude.
- Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado - disse Ramón Díaz na publicação.
Através de nota oficial, o Internacional também se manifestou sobre a declaração do treinador.
Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre. O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser. O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país. Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada.
