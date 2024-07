Jornalistas perdem a paciência com pênalti marcado por Edina para o Flamengo e detonam VAR

Edina Alves marcou pênalti duvidoso (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro

O pênalti marcado em Pedro a favor do Flamengo contra o Fortaleza fez alguns jornalistas criticarem a decisão de Edina Alves. Além das críticas à árbitra, os comentaristas perderam a paciência com a omissão do VAR sobre a escolha.

A cobrança do atacante Pedro abriu o placar para o Rubro Negro e empatou o jogo no Maracanã. Pedro se isolou ainda mais na artilharia do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fortaleza

16ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista-SP (árbitra); Alex Ang Ribeiro-SP e Maira Mastella Moreira-RS (auxiliares); Gustavo Holanda Souza-SP (quarto árbitro); Caio Max Augusto Vieira-RN e Sidmar dos Santos Meurer-PR (VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Agustín Rossi; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Allan; Luiz Araújo, Lorran e Gerson; Pedro

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Tomás Cardona, Emanuel Brítez e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Tomás Pochettino e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Juan Martín Lucero e Breno Lopes